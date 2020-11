VN willen nieuwe gesprekken over hereniging Cyprus opstarten

Hoe Italië het perfecte corona­proof hotelcon­cept heeft ontwikkeld: “Ik voel me hier veiliger dan thuis”

14:43 Afgelegen idyllische dorpjes midden in de natuur: het klinkt vaak als muziek in de oren van toeristen die op een veilige manier willen reizen. En laat het nu net dát zijn wat in Italië overvloedig aanwezig is. Met de ‘albergo diffuso’ - een hotel verspreid over meerdere huizen van een verlaten dorp - beschikt het land over het perfecte hotelconcept in coronatijden, waar afstand houden geen probleem is. En wie weet, kan je een glimp opvangen van George Clooney.