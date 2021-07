VN willen einde aan illegaal gebruik spyware door overheden

IN BEELD. Britse nachtclubs gooien voor het eerst in 16 maanden hun deuren open

11:00 Hoewel we nog even moeten wachten op oudejaarsavond, heerste er in Engeland zondagavond een soortgelijke sfeer toen de klok middernacht sloeg. In zowat alle Britse nachtclubs zaten mensen geduldig af te wachten tot middernacht, vanaf dan mochten ze voor het eerst in 16 maanden legaal met elkaar dansen zonder mondmaskers en sociale afstand.