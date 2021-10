VN wil dat China toegang geeft tot beruchte regio waar Oeigoeren worden vastgehouden, China reageert woedend

Peking wil dat België “fout” onmiddel­lijk rechtzet na resolutie over Oeigoeren

16 juni China heeft België woensdag gewaarschuwd voor de verslechtering van de betrekkingen tussen beide landen. Peking is niet opgezet met een resolutie waarin gewaarschuwd wordt dat er een ernstig risico van genocide tegen de Oeigoerse minderheid in China bestaat, die de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen dinsdag goedkeurde. "We roepen België op om zijn fout onmiddellijk recht te zetten", zei een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, Zhao Lijian.