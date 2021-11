VN waarschuwt voor uitbreiding van invloed IS in Afghanistan

De Verenigde Naties hebben gewaarschuwd voor een uitbreiding van de invloed van de terreurgroep Islamitische Staat in Afghanistan. De taliban, die sinds augustus de plak zwaaien in het land, zijn er niet in geslaagd de expansie van IS in te dammen.

De invloed van IS in Afghanistan bleef tot voor kort beperkt tot een paar provincies en de hoofdstad Kaboel, maar de terreurgroep lijkt nu in bijna alle provincies aanwezig en in toenemende mate actief te zijn, vertelde de speciale gezant van de VN in Afghanistan woensdag aan de VN-veiligheidsraad.

Het aantal aanslagen opgeëist door IS is de voorbije periode dan ook aanzienlijk toegenomen. In 2020 waren het er 60, dit jaar al 334. IS blijft sjiieten aanvallen in het land, voegde de VN-gezant er nog aan toe. “Dit is een gebied dat meer aandacht verdient van de internationale gemeenschap”, klinkt het.

De taliban hebben grote delen van Afghanistan in handen gekregen nadat de internationale NAVO-strijdkrachten zich begonnen terug te trekken uit het land. Op 15 augustus trok de islamitische beweging hoofdstad Kaboel binnen en sindsdien is ze aan de macht. Het leger en de politie vielen uiteen en vertegenwoordigers van de vorige regering moesten vluchten.

De taliban, die sinds de opkomst van IS in Afghanistan de terreurgroep bestrijden, kampen echter met tal van problemen. Zo slagen ze er niet in de veiligheid te garanderen in het land. De afgelopen weken pleegde IS al verschillende aanslagen op moskeeën in steden als Kunduz en Kandahar en op een militair hospitaal in Kaboel.