VN waarschuwt: “2021 zal nog erger worden dan 2020"

Dit jaar is er één om snel te vergeten, maar in 2021 zal het nog erger worden. Dat is het sombere toekomstbeeld dat de VN schetst. Overal ter wereld zet corona de voedselketens immers zwaar onder druk. “Als we niet het geld vinden dat nodig is om in enkele strategische regio’s te investeren, zal er honger en onrust uitbreken en het gevolg zal migratie zijn”, verklaart het Wereldvoedselprogramma van de VN dat dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede won.

Dankzij de Nobelprijs voor de Vrede heeft het VN-agentschap een megafoon gekregen om wereldleiders te waarschuwen dat het volgend jaar nog erger zal zijn dan dit jaar, en zonder extra investeringen “zullen we hongersnoden krijgen van Bijbelse proporties in 2021". Ook in april waarschuwde David Beasley, het hoofd van het Wereldvoedselprogramma, al dat de wereld tijdens de coronacrisis op de rand stond van een “hongerpandemie”.

“We konden het in 2020 afwenden omdat de wereldleiders reageerden met extra geld, stimuluspakketten en uitstel van schulden”, zegt hij nu in een interview met The Associated Press. “Nu stijgt het aantal besmettingen weer, blijven de economieën verslechteren - vooral in lage- en middeninkomenslanden - en is er weer een golf van lockdowns.” De man vreest dat het geld dat beschikbaar was in 2020 om kwetsbare strategische regio’s te helpen, niet beschikbaar zal zijn in 2021.

Volledig scherm Voedselbedeling in Gaza © AFP

Het Wereldvoedselprogramma heeft de Nobelprijs ontvangen voor het vele werk in conflictgebieden en vluchtelingenkampen, maar ook om “een bericht naar de wereld te sturen dat het daarbuiten erger wordt ... (en) dat ons zwaarste werk nog moet komen.”

Het VN-agentschap heeft dit jaar al voor 8 miljard dollar (ruim 6,7 miljard euro) aan humanitaire hulp gegeven, maar Beasley schat dat het dubbele van dit bedrag nodig zal zijn in 2021. Hij doet daarvoor een oproep aan de internationale gemeenschap. “2021 zal een heel, heel moeilijk jaar zijn”, verklaart hij. “Laat me duidelijk zijn: als we niet het geld vinden dat nodig is om in enkele strategische regio’s te investeren, zal er honger en onrust uitbreken en het gevolg zal migratie zijn. Het is zo simpel als dat.”

Titanic

Hij vergelijkt de aanstaande crisis met de Titanic: “Op dit moment moeten we ons echt concentreren op ijsbergen, en de grote ijsbergen zijn hongersnood, destabilisatie en migratie.”

Hij legt uit dat hoewel de hongersnood dit jaar grotendeels werd afgewend, het aantal mensen dat met een crisis wordt geconfronteerd, zal toenemen tot 270 miljoen.

Volledig scherm Voedselbedeling in Gaza © AFP

Twintig landen

“Er zijn ongeveer twintig landen die mogelijk in hongersnood dreigen terecht te komen als we niet het benodigde geld hebben om hulp te bieden”, aldus Beasley. Daarvan hebben een aantal gebieden in Jemen, Zuid-Soedan, het noordoosten van Nigeria en Burkina Faso al een “een kritieke hongersituatie bereikt na jaren van conflicten en rampen” en elke verdere verslechtering van de situatie in de komende maanden zou kunnen leiden tot voedselonzekerheid en hongersnood.

Andere landen die “dringende aandacht” nodig hebben, zijn: Afghanistan, Kameroen, Centraal-Afrikaanse Republiek, Congo, Ethiopië, Haïti, Libanon, Mali, Mozambique, Niger, Sierra Leone, Somalië, Soedan, Syrië, Venezuela en Zimbabwe.

Beasley legt uit dat een coronavaccin “enig optimisme zal creëren dat hopelijk de economieën over de hele wereld een boost zal geven”. “Maar we blijven heel bezorgd over de lockdowns en de impact ervan op de economie en het feit dat ontwikkelingslanden volgend jaar opnieuw hun schulden moeten beginnen af te betalen. We vrezen dat 2021 een heel slecht jaar zal worden”, besluit Beasley.

Volledig scherm Een wagen van het Wereldvoedselprogramma in Jemen © EPA