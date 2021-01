VN vragen 82 miljoen euro om migranten op weg naar Middellandse Zee te beschermen

De migranten wagen zich via de Middellandse Zee aan een gevaarlijke oversteek richting Europa. Alleen al in het jaar 2020 zijn in het centrale en in het westelijke Middellandse Zeegebied in totaal 1.064 sterfgevallen geregistreerd. “Het UNHCR vraagt iets meer dan 100 miljoen dollar om in de Afrikaanse landen de bescherming te versterken van vluchtelingen die op weg zijn naar de Middellandse Zee”, zegt de organisatie in een verklaring. “De hoogste prioriteit is het bieden van veilige en levensvatbare alternatieven voor deze gevaarlijke reizen, die worden gekenmerkt door misbruiken en overlijdens.”

Heel wat migranten die de Middellandse Zee proberen over te steken, vluchten eerst naar andere landen op het het Afrikaanse continent. “Veel van deze mensen zijn op de vlucht voor geweld en vervolging en hebben enorme en dringende behoefte aan bescherming. Het is van essentieel belang dat zij steun en bescherming krijgen in de landen waarheen zij oorspronkelijk zijn gevlucht”, klinkt het nog.

De VN-organisatie zegt ook “diep bezorgd” te zijn over recente gebeurtenissen die het probleem nog dreigen te versterken. Er wordt verwezen naar de escalatie van conflicten en de omvang van de ontheemding in de Sahel, nieuwe volksverhuizingen in het oosten van Afrika, en een toename van het aantal aankomsten over zee op de Canarische Eilanden.

Door het geweld in de Sahel zijn volgens de UNHCR al zowat 2,9 miljoen mensen op de vlucht geslagen. Aangezien er geen vooruitzichten zijn op vrede en stabiliteit in de regio, is het “zeer waarschijnlijk” dat daar nog meer volksverhuizingen zullen plaatsvinden en dat velen zich aan de gevaarlijke oversteek naar Europa via de Middellandse Zee zullen wagen, zegt UNHCR.