VN vraagt Trump WikiLeaks-oprichter Assange gratie te verlenen

Assange hangt een celstraf van 175 jaar boven het hoofd in de VS. Op 4 januari doet de Britse rechter uitspraak over de uitlevering van de Australiër. Melzer schrijft in de brief aan Trump dat Assange al ruim tien jaar vastzit. Hij zat van 2012 tot 2019 als vluchteling in de ambassade van Ecuador in Londen. Sinds hij die verliet zit hij gevangen in het Verenigd Koninkrijk. "Dat is een hoge prijs om te betalen voor het aan de kaak stellen van wangedrag van overheden wereldwijd."