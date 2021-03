VN vraagt tien miljard dollar voor Syrische vluchtelingencrisis

Op 29 en 30 maart staat de conferentie "Supporting the future of Syria and the region" op het programma. In het kader van het zogenaamde 3RP-programma, een regionaal plan voor Syrische vluchtelingen die zich bevinden in Libanon, Egypte, Turkije, Jordanië en Irak, zullen de UNHCR en UNDP daar vragen om steun ter waarde van 5,8 miljard dollar (4,92 miljard euro). Dat bedrag komt bovenop de 4,2 miljard dollar (3,56 miljard euro) waar de VN zelf naar zal vragen.