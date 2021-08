VN-voedselprogramma waarschuwt voor "humanitaire ramp" in Afghanistan

De Afghanistan-directeur van het programma, Mary-Ellen McGroarty, roept op tot internationale samenwerking na de machtsovername door de radicaalislamitische taliban in het land. "Anders zal een toestand die nu al afschuwelijk is, uitgroeien tot een absolute humanitaire ramp", zegt ze in de Britse krant The Observer.

McGroarty hoopt dat andere landen voedsel, geneesmiddelen, bescherming en financiële hulp zullen sturen naar Afghanistan, dat ook te kampen heeft met droogte. Die hulp moet er binnen zes of zeven weken zijn, zegt ze nog, want nadien zullen veel wegen door sneeuw geblokkeerd raken.

Nederland maakte zondag bekend 10 miljoen euro vrij te maken voor humanitaire hulp in Afghanistan. Het geld is bedoeld voor basisbehoeften, zoals onderdak, eten en drinken en medische hulp. "Met dit geld kunnen partnerorganisaties snel op de crisis en de vreselijke omstandigheden inspelen", aldus demissionair minister van Ontwikkelingssamenwerking Tom de Bruijn.

De voorbije dagen deden verschillende organisaties oproepen om Afghanistan te steunen. De Europese Commissie heeft opgeroepen om humanitaire hulp te leveren. Ook hebben goededoelenorganisaties zoals Unicef en Save the Children gezegd dat de Afghanen steun nodig hebben. Het Internationale Rode Kruis zei dinsdag omgerekend ruim 20 miljoen euro extra nodig te hebben voor noodsteun.

De meerderheid van de humanitaire hulpverleners wil het werk in Afghanistan voortzetten, ook na de machtsovername door de radicaalislamitische taliban. Alle organisaties van de Verenigde Naties, zoals de vluchtelingenorganisatie UNHCR, zullen in het land blijven, zo bevestigen de VN aan de Duitse krant ‘Welt am Sonntag’.

Volgens het VN-informatiekantoor in de Zwitserse stad Genève omvatten die organisaties zowat 300 buitenlandse en 3.000 Afghaanse medewerkers. Bij de VN-kinderrechtenorganisatie Unicef luidt het dat “in vele provincies de taliban vragen dat we zouden blijven en onze aantoonbaar succesvolle inspanningen voor kinderen voortzetten”.

Volgens het VN-bureau in de Afghaanse hoofdstad Kaboel zouden ook de meeste van de meer dan 150 niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) in het land actief willen blijven, aldus nog ‘Welt am Sonntag’. Het gaat dan over enkele duizenden medewerkers.

Unicef schat dat, los van de politieke ontwikkelingen, al zowat tien miljoen meisjes en jongens in Afghanistan humanitaire hulp nodig hebben. En het VN-voedselprogramma (WFP) kon de voorbije week circa 80.000 mensen eten bezorgen.