VN-vluchtelingenorganisatie vreest catastrofe door geldtekort

VN-organisatie: 1.200 personen verdronken of vermist in Middellandse Zee in eerste helft 2022

In het Afrikaanse Oeganda, dat momenteel te kampen heeft met een ebola-uitbraak, was de UNHCR niet in staat voldoende zeep- en hygiënekits aan te schaffen, meldt de organisatie. In Tsjaad is de watervoorziening in vluchtelingenkampen afgesneden vanwege brandstoftekorten. En in Libanon krijgen 70.000 "extreem kwetsbare vluchtelingengezinnen niet langer hulp van UNHCR", aldus het agentschap. "Dit is een reële, dwingende noodoproep met het leven en het levensonderhoud van mensen op het spel", zegt Dominique Hyde, directeur externe betrekkingen van UNHCR.