VN veroordelen moord op Rohingya-leider in Bangladesh

Mohib Ullah, een veertiger, was de leider van de Arakan Rohingya Society for Peace and Human Rights, die de wreedheden documenteert die de Rohingya moesten ondergaan tijdens het harde militaire optreden in Myanmar in augustus 2017, dat volgens de VN genocidale intenties had. In de vluchtelingenkampen in Bangladesh ging Mohib Ullah van hut tot hut om een lijst op te stellen van moorden, verkrachtingen en brandstichtingen, die hij deelde met internationale onderzoekers.