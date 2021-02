VN veroordeelt "gebruik van dodelijk geweld" in Myanmar

Royalty Koningshui­zen doorge­licht, deel 3: Na de staats­greep in Myanmar, wat nu met de familie van laatste verbannen koning?

14 februari Royals wereldwijd hebben alles waar velen van dromen: prachtige paleizen, veel glitter en glamour, en meer dan genoeg geld om te spenderen. Maar waarom blijven ze zo fascineren en intrigeren? Deze week in onze nieuwe reeks ‘Koningshuizen doorgelicht’: een blik op de overgebleven royals in Myanmar, die een uiterst teruggetrokken bestaan leven. Het zijn nakomelingen van koning Thibaw, de laatste monarch van Myanmar die zich precies 135 jaar geleden overgaf aan de Britten, waarna hij verbannen werd en het land gekoloniseerd. Door de staatsgreep in Myanmar rijst nu weer vraag: wat is er eigenlijk met de leden van de koninklijke familie gebeurd?