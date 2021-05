VN veroordeelt buitensporig gebruik van geweld door Colombiaanse veiligheidstroepen

Vrees voor puinregen door Chinese raket die ongecontro­leerd naar aarde aan het terugval­len is

12:40 Een deel van een grote Chinese raket die vorige week de eerste module voor een nieuw Chinees ruimtestation heeft gelanceerd, is op dit moment ongecontroleerd terug naar de aarde aan het vallen. Het is onduidelijk waar en wanneer het puin zal neerstorten, maar het zal vermoedelijk iets voor de komende dagen zijn. Ruimtevaartexperten waarschuwen dinsdag voor de ongecontroleerde terugkeer van de 20 ton zware raketkern in de atmosfeer.