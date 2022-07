VN-Veiligheidsraad stemt in met verlenging grensoverschrijdende hulp aan Syrië

De vijftien leden van de Veiligheidsraad zijn het maandag alsnog eens geraakt over een verlenging van de grensoverschrijdende militaire hulp aan Syrië. Dat melden diplomatieke bronnen. Vorige week kantte Rusland zich tegen een verlenging met een jaar, maar maandag konden de vijftien leden zich alsnog vinden in een verlenging, zij het met slechts zes maanden.

Het hulpmechanisme voor regio's in Syrië die niet onder controle staan van het regime in Damascus liep zondagavond af. Later op maandag staat een nieuwe stemming over de resolutie gepland. In januari moet het dan tot een nieuwe stemming komen voor een verlenging met zes maanden.

Na een goedkeuring maandagavond in New York kan de hulp hervatten via de Turks-Syrische grensovergang Bab al-Hawa. De resolutietekst bevat ook de vraag voor een rapport aan de secretaris-generaal over de humanitaire noden, ten laatste op 10 december.

De grensoverschrijdende hulp voor Syrië bestaat al sinds 2014. Via Bab al-Hawa wordt hulp geleverd aan meer dan 2,4 miljoen mensen in de regio van Idlib, die onder controle staat van jihadistische groeperingen en rebellen.

De voorbije jaren maakte Moskou regelmatig gebruik van zijn vetorecht om deze hulp in te perken. Twee jaar geleden werd er nog hulp geleverd via vier grensovergangen, met Turkije, Jordanië en Irak. Vandaag blijft er nog maar één over - het Russische veto van vrijdag was al het zeventiende sinds in 2011 de Syrische opstand begon. Moskou geldt als een bondgenoot van Damascus en vindt dat het hulpmechanisme de Syrische soevereiniteit schendt. Hulp aan het noordwesten kan enkel vanuit Damascus geleverd worden, is de redenering.

