VN-Veiligheidsraad komt vrijdag bijeen over Nord Stream-lekken

Zacharova had eerder al aan de Amerikaanse president Joe Biden gevraagd om aan te geven of Washington al dan niet aan de oorsprong van de sabotage ligt. De woordvoerster bracht een uitspraak van Biden in herinnering die dateert van begin februari, net voor de Russische inval in Oekraïne. Als Moskou militair zou tussenkomen in Oekraïne, zou Washington “een einde maken” aan Nord Stream 2, klonk het destijds.