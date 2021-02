VN-Veiligheidsraad komt niet tot gezamenlijke verklaring over Syrië

IS-gevangene (19) na 7 jaar terug thuis: “Bijzonder blij dat ik terug bij mijn familie ben”

8 februari Asima Jasim (19) werd zeven jaar geleden ontvoerd door IS in Shingal, Irak. In december vorig jaar duikt het meisje op in het vluchtelingenkamp Al-Hol in Syrië. Nu is ze eindelijk terug thuis. “Ik ben degenen die mij hebben bijgestaan erg dankbaar.”