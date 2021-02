VN-Veiligheidsraad komt deze week samen over klimaatverandering en gevolgen

Mechelen Klimaatver­an­de­ring veroor­zaakt roetschors­schim­mel in Vrijbroek­park: “Sporen kunnen longproble­men veroorza­ken”

6 januari Het Vrijbroekpark in Mechelen heeft een heleboel bomen moeten kappen omdat ze aangetast waren door roetschorsschimmel. Dat is een infectie die aan een flinke opmars bezig is in ons land en vooral esdoorns treft. De schimmel maakt niet alleen de bomen kapot, de sporen kunnen ook longproblemen veroorzaken bij wie ermee in aanraking komt. “Er zit niks anders op dan de bomen te begraven”, zegt domeinbrigadier Marc Goossens.