VN-topman waarschuwt: “Wereld stevent met de ogen wijd open af op grotere oorlog”

FILM STREAMING­TIP. ‘And Just Like That... The Documenta­ry’: Carrie Bradshaw blijft fascineren

Na succesreeks ‘Insecure’ - met de geweldige Issa Rae in een glansrol - krijgt ook ‘And Just Like That…’ een eigen documentaire. Die blikt niet alleen terug op de geschiedenis en impact van HBO-reeks ‘Sex and the City’ - waar ‘And Just Like That’ uit voortvloeide -, maar laat de kijker eveneens ontdekken hoe die sequel nu precies tot stand kwam.

16:00