VN-topman pleit voor hervorming internationale orde: “Huidige is van oude wereld”

Ruslandex­per­te Carolien van Nunen over crash van Wag­ner-baas: “Als het allemaal klopt, is het waarschijn­lijk geen vergissing van de Russen"

Volgens Russische autoriteiten zou Jevgeni Prigozjin, de leider van de Wagner-groep, mogelijk zijn omgekomen bij een vliegtuigongeluk. Het rapport meldt dat hij op de passagierslijst van een neergestort privévliegtuig stond, maar het is momenteel onzeker of hij daadwerkelijk aan boord was. “De Russen zullen doen alsof het om een vergissing ging, maar er wordt aan een afrekening gedacht", aldus Carolien van Nunen, Ruslandexperte bij VTM NIEUWS.