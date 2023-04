VN-topman Guterres toont volgens VS te veel sympathie voor Rusland, blijkt uit gelekte documenten

De Verenigde Staten vinden dat António Guterres, VN-secretaris-generaal, in te grote mate bereid is de Russische belangen te behartigen. Dat blijkt uit de gelekte documenten van de VS en de NAVO. Washington zou Guterres nauwlettend in de gaten houden, dat schrijft de Britse omroep ‘BBC’ die de documenten kon inkijken.

Eén van de gelekte documenten gaat over de graandeal met Rusland, die in juli 2022 werd gesloten. Guterres zou zo gebrand zijn geweest op het behoud van die deal, dat hij zelfs bereid zou geweest zijn de belangen van Rusland te behartigen. “Guterres benadrukte zijn inspanningen om het exportvermogen van Rusland te verbeteren”, staat in het document te lezen. “Zelfs als dat betrekking heeft op gesanctioneerde Russische personen en entiteiten.”

Hiermee ondermijnde hij volgens het document de “bredere inspanningen om Moskou verantwoordelijk te houden voor zijn acties in Oekraïne”.

Reacties VN-collega’s

VN-functionarissen zijn ontstemd over de bewering dat de diplomaat zich mild zou opstellen tegenover Rusland. Een hoge ambtenaar, die verder geen commentaar wilde geven, zei in een reactie aan ‘BBC’ dat de VN “gedreven werd door de noodzaak om de gevolgen van de oorlog voor de armsten in de wereld te verzachten”. “Dat betekent dat we moeten doen wat we kunnen om de prijs van voedsel te verlagen en om ervoor te zorgen dat meststoffen toegankelijk zijn voor de landen die ze het hardst nodig hebben.”

Daarnaast heeft António Guterres volgens zijn VN-collega’s meermaals heel duidelijk gemaakt dat hij de Russische invasie in Oekraïne veroordeelt.

Gesprek met adjunct

In een ander gelekt document, dat dateert van ongeveer midden februari, wordt een gesprek tussen Guterres en zijn adjunct Amina Mohammed beschreven. Daarin spreekt de VN-topman zijn “ontzetting” uit over een oproep van Ursula von der Leyen, voorzitster van de Europese Commissie, om meer wapens en munitie te produceren vanwege de oorlog in Oekraïne. Ook zei Mohammed in een gesprek met Guterres over een recente top van Afrikaanse leiders, dat de president van Kenia, William Ruto, “meedogenloos” is en dat ze “hem niet vertrouwt”.

Dat de VS regelmatig de VN bespioneert is al langer geweten. Het lekken van deze documenten dat de spionage ook daadwerkelijk bewijst, is dan weer wat gênant voor de VS, schrijft ‘BBC’, en potentieel schadelijk voor Guterres.

