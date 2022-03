VN telden al 1,73 miljoen vluchtelingen uit Oekraïne

“Oekraïne is niet onze vijand!”: Beelden tonen hoe Russen die proteste­ren hardhandig worden aangepakt

In Rusland zijn duizenden mensen opgepakt die protesteren tegen de oorlog in Oekraïne. In Sint-Petersburg alleen al zijn zondag zeker 750 mensen opgepakt, aldus een onafhankelijke mensenrechtenorganisatie. Op beelden is te zien hoe demonstranten hardhandig worden aangepakt, ook als ze zich niet verzetten.

12:09