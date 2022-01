VN spreken Kazachstan aan op soldaten die blauwe helmen droegen tijdens neerslaan protesten

Kazachse president roept Rusland militair te hulp om opstand te onderdruk­ken. Waarom is dit niet zo’n briljant idee?

Protest tegen de hoge gasprijzen in de “modelstaat” Kazachstan is in no time uitgedraaid op massale demonstraties tegen het regime. Tientallen burgers zijn doodgeschoten. Hoe is dit conflict zo plots ontstaan in een op het eerste gezicht stabiel land? En waarom is Poetin er als de kippen bij om te gaan “helpen”?

7 januari