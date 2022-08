VN-secretaris-generaal hekelt hebzucht van de grote olie- en gasbedrijven: “Immoreel dat zij recordwinsten maken over rug van armsten en ten koste van het klimaat”

Update 65 procent kiezers in Kansas stemt in referendum voor behoud van recht op abortus

Kiezers in de Amerikaanse deelstaat Kansas, in de Midwest, hebben in een referendum zich uitgesproken tegen een amendement dat de toegang tot abortus zou bemoeilijken of zelfs blokkeren. Het referendum was de eerste belangrijke stemming over het thema sinds het Hooggerechtshof eind juni een einde maakte aan het federale grondwettelijke recht op vrijwillige zwangerschapsonderbreking in de VS.

