VN: Saudische doodsbedreigingen tegen onderzoeker zaak-Khashoggi

De Britse krant The Guardian publiceerde dinsdag een interview met Agnès Callamard, een Franse deskundige op het gebied van buitengerechtelijke executies, die vertelde dat een Saudische regeringsfunctionaris haar had bedreigd.

De Saudiër had de VN na Callamards onderzoek gezegd dat er "met haar zou worden afgerekend" als de VN de onderzoekster niet in toom zou houden, meldde The Guardian. Saudi-Arabië reageerde niet op een verzoek om commentaar.

Volledig scherm Agnès Callamard. © AFP

Het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten noemt de berichtgeving van de Britse krant als correct. Het Commissariaat zegt Callamard, de VN-beveiligingsdienst en een aantal autoriteiten op de hoogte te hebben gesteld van het dreigement.

“Afrekening”

Dat werd in januari 2020 geuit tijdens een ontmoeting tussen VN-functionarissen, Saudische diplomaten en Saudische functionarissen in Genève. Nadat de Saudische delegatie Callamards rapport had bekritiseerd, zou een hoge functionaris volgens The Guardian hebben gezegd dat hij mensen had gesproken die klaar zouden staan om met haar "af te rekenen".

Callamard vertelde de krant dat zij door een collega op de hoogte werd gesteld van het dreigement. "Een doodsbedreiging, dat is hoe het werd opgevat", zei de VN-onderzoekster tegen The Guardian. "Mensen die aanwezig waren hebben toen en daarna duidelijk gemaakt aan de Saudische delegatie dat dit absoluut onacceptabel was."

De Française leidde een VN-onderzoek naar de moord op Jamal Khashoggi door Saudische veiligheidsdiensten, in het Saudische consulaat in Istanbul in oktober 2018. In haar rapport stelde Callamard in 2019 dat er "geloofwaardig bewijs" is dat de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman en andere hoge regeringsfunctionarissen achter de moord zitten op de in de VS woonachtige journalist.

Ook riep Callamard op tot sancties tegen de kroonprins, die elke betrokkenheid bij de moord op Khashoggi ontkent. Wel heeft MBS, zoals hij ook wel bekendstaat, toegegeven dat hij de eindverantwoordelijke is omdat de daders onder zijn bevel stonden.

Callamard gaf haar interview aan The Guardian in het kader van haar afscheid. Gisteren werd haar vervanger bij de VN bekendgemaakt. De Franse gaat aan de slag als secretaris-generaal bij mensenrechtenorganisatie Amnesty International.

Volledig scherm CLF weduwe van Jamal Khashoggi Hatice Cengiz © Belgaimage