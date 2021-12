VN: recordaantal mensen heeft volgend jaar humanitaire hulp nodig

De organisatie verwacht dat er in 2022 in totaal 274 miljoen mensen een zekere vorm van hulp van de organisatie nodig hebben. Dat is 17 procent meer dan in 2020, wat ook al een recordjaar voor de hoeveelheid humanitaire hulp was. Al met al zal 1 op de 29 wereldburgers hulp nodig hebben, een stijging van 250 procent ten opzichte van 2015, toen 1 op de 95 burgers hulp nodig had.