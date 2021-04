VN-rapporteur: “Repressie in Myanmar drijft bijna 250.000 mensen op vlucht”

Aanhangers Navalny opgepakt in aanloop naar manifesta­ties

11:49 De Russische politie is woensdag binnengevallen in verschillende kantoren die worden gelieerd aan de opgesloten oppositieleider Aleksej Navalny. Volgens leden van zijn team zijn verscheidene van zijn medewerkers opgepakt. Vandaag zijn in steden zoals Moskou en Sint-Petersburg betogingen gepland om de Kremlincriticus te ondersteunen. Navalny is in hongerstaking en is er volgens zijn aanhangers erg aan toe.