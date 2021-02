VN-rapport: “Noord-Korea stal voor meer dan 300 miljoen dollar aan cryptomunten”

Het gestolen bedrag komt uit op 316,4 miljoen dollar, omgerekend zo'n 260 miljoen euro. Noord-Korea zet duizenden staatshackers in, die bedrijven en instellingen in Zuid-Korea en elders in de wereld in het vizier nemen. Zij moeten ook inkomstenbronnen aanboren in het licht van de sancties waaraan het Noord-Koreaanse regime onderworpen is vanwege zijn bewapeningsprogramma.