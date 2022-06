VN-rapport: “Iran executeerde ruim honderd mensen tussen januari en maart”

Zowat 260 mensen zijn in 2020 geëxecuteerd en minstens 310 in 2021, zei VN-adjunct-mensenrechtenfunctionaris Nada Al-Nashif bij de voorstelling van het rapport van secretaris-generaal Antonio Guterres aan de VN-mensenrechtenraad in Genève.

Eerder dit jaar maakte Amnesty International al bekend dat Iran vorig jaar het hoogste aantal executies uitvoerde sinds 2017. “Na de afname van executies in 2020, hebben Iran en Saudi-Arabië vorig jaar hun executies weer opgevoerd”, zegt ook Agnès Callamard, de secretaris-generaal van Amnesty International. “Hiermee gaan ze schaamteloos in tegen het internationaal recht. Ook in het begin van 2022 is hun honger naar de doodstraf niet afgenomen.”

Vorige maand vond in ons land een protestactie plaats tegen de dreigende executie van Ahmadreza Djalali, de Iraans-Zweedse academicus die ook gastprofessor was aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). De Zweeds-Iraanse spoedarts werd zes jaar geleden tijdens een werkbezoek in Iran opgepakt en wordt beschuldigd van spionage. Eind oktober 2017 werd hij ter dood veroordeeld na een proces dat volgens mensenrechtenexperten oneerlijk was.

