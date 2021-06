VN-organisaties slaan alarm over voedseltekorten in Tigray

Ook Peugeot en Porsche aange­klaagd voor dieselgate

14:09 Na Renault en Volkswagen is nu ook de Franse autobouwer Peugeot in Frankrijk aangeklaagd voor sjoemelpraktijken in het kader van dieselgate. Dat meldde Stellantis, moederbedrijf van Peugeot, woensdagavond. Mogelijk zullen ook Citroën en Fiat-Chrysler, onderdeel van Stellantis, zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Duist sportwagenbouwer Porsche, dochterbedrijf van autoconcern Volkswagen, wordt dan weer in Duitsland aangeklaagd, meldt Business Insider .