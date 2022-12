VN ongerust over omvang racistisch discours in Frankrijk

San Francisco wil politie toestem­ming geven om killer robots te gebruiken

De autoriteiten van de Amerikaanse stad San Francisco overwegen om de politie toestemming te geven zogenaamde killer robots in te zetten. De gemeenteraad van San Francisco stemde recent - met 8 stemmen voor en 3 tegen - voor een resolutie die de politie toestaat robots in te zetten die in staat zijn om in bepaalde extreme gevallen, zoals terroristische aanslagen of massamoorden, mensen te doden.

