VN noemen verkrachtingen in Oekraïne “militaire strategie”

“Alle aanwijzingen zijn er”, antwoordde Patten, die door AFP in Parijs werd ondervraagd over ‘verkrachting als oorlogswapen’ in Oekraïne. “Als vrouwen en meisjes dagenlang worden ontvoerd en verkracht, als je kleine jongens en mannen begint te verkrachten, als je een reeks gevallen van genitale verminking ziet, als je de getuigenissen hoort van vrouwen over Russische soldaten die zijn uitgerust met Viagra, dan is het duidelijk een militaire strategie. En wanneer de slachtoffers herhalen wat er tijdens de verkrachtingen is gezegd, is het duidelijk dat het een bewuste tactiek is om de slachtoffers te ontmenselijken”, zegt de Mauritiaanse advocaat.

Patten is sinds 2017 speciale vertegenwoordiger belast met de kwestie van seksueel geweld gepleegd in tijden van conflict. Ze was donderdag te gast in Parijs om een partnerschapsovereenkomst te ondertekenen met de ngo Bibliotheken Zonder Grenzen om slachtoffers van seksueel geweld in conflictsituaties te ondersteunen.

“De VN hebben sinds het begin van de oorlog meer dan honderd gevallen van verkrachting en aanranding in Oekraïne geverifieerd, maar het is geen kwestie van aantallen”, benadrukt Patten. “Het is erg ingewikkeld om betrouwbare statistieken te hebben tijdens een actief conflict, en de cijfers zullen nooit de realiteit weerspiegelen, omdat seksueel geweld een stille misdaad is, de minst gerapporteerde en de minst veroordeelde. De gemelde gevallen zijn slechts het topje van de ijsberg”, zegt Patten.

