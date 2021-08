VN: “Mogelijk vluchten half miljoen Afghanen naar buurlanden”

Goedele Liekens over vrouwen in Afghanistan: “Misschien zullen de taliban wel even hun rechten respecteren. Met de nadruk op ‘even’”

De situatie in Afghanistan is volgens het VN-Bureau voor Coördinatie van Humanitaire Zaken (OCHA) “catastrofaal” en wordt alleen maar erger. De verwachting is dat een derde van de bevolking honger zal lijden. De VN willen in Afghanistan blijven om humanitaire hulp te leveren en hebben 1,3 miljard dollar (1,1 miljard euro) nodig om dit jaar 16 miljoen mensen te bereiken. Er is momenteel een tekort van 800 miljoen dollar.