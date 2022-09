VN-missie in Congo heeft jaarbudget van 1 miljard, maar moet onderspit delven tegen rebellen van M23: “We moeten andere aanpak vinden”

BuitenlandVN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft erkend dat de blauwhelmen van de VN-missie in Congo machteloos staan tegenover de rebellenbeweging M23 in het oosten van Congo. Die rebellen krijgen, volgens Kinshasa, steun vanuit Rwanda.

In een interview met enkele Franse media zegt Guterres dat M23 “vandaag een modern leger is met zwaar materieel dat geavanceerder is dan het materieel van VN-missie Monusco”. Gevraagd of dat materiaal dan uit Rwanda komt, zoals het Congolees regime zegt, antwoordde Guterres dat het van “ergens” komt. “Het wordt niet in de bossen geboren.”

“We bevinden ons in een bijzonder moeilijke situatie”, zei Guterres in het interview, dat zondag uitgezonden werd door France24 en RFI. “Kijk naar M23. Die rebellen zijn de reden voor recente betogingen (van de bevolking om het vertrek te eisen van de VN-missie, red.): de Verenigde Naties zijn niet bij machte om M23 te verslaan.”

Volledig scherm Archieffoto van M23-rebellen in Bunagana. © belga

“We moeten ons collectief failliet erkennen”

Nog volgens Guterres is het onmogelijk dat vredestroepen, zoals Monusco, “de problemen kunnen oplossen nu bijzonder goed gewapende troepen aanwezig zijn”, klinkt het. “En de bevolking begrijpt dit niet. We moeten ons collectief failliet erkennen. We moeten een andere aanpak vinden, want deze regio gaat van kwaad naar erger.”

Daarom moeten de drie betrokken landen, behalve Congo en Rwanda ook Oeganda, aan tafel gaan zitten, vindt Guterres. “Zodat we een gezamenlijk perspectief kunnen krijgen om te vermijden dat we, elke keer we een stap vooruit zetten, vervolgens meteen ook weer achteruit gaan.”

Monusco in een notendop Monusco streek in 1999 neer in Congo, toen nog Monuc geheten. Vandaag maken meer dan 14.000 soldaten deel uit van de vredesmissie, die goed is voor een jaarbudget van 1 miljard dollar. Monusco staat voor Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Volledig scherm © REUTERS

Van 2012 tot nu

De M23-rebellie werd in 2012 opgericht, en werd het jaar daarop militair overwonnen door het Congolese regeringsleger, met hulp van Monusco. In die tijd slaagden ze erin om Goma, de hoofdstad van Noord-Kivu, enkele weken bezet te houden. Eind vorig jaar namen de rebellen de wapens weer op, om de uitvoering van een met Kinshasa ondertekend akkoord te eisen.

In het voorjaar kwam het vaker en heviger tot confrontaties met M23. De rebellen slaagden erin delen van het grondgebied in te nemen, tot op een tiental kilometer ten noorden van Goma. Vandaag houden ze nog altijd de stad Bunagana bezet, een knooppunt voor de handel op de grens met Oeganda.

Vorige maand lekte een rapport van VN-experts uit waarin werd gesteld dat het Rwandese leger de voorbije maanden is tussengekomen in het oosten van Congo, rechtstreeks en via steun aan gewapende groepen.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © reuters

Volledig scherm © REUTERS