VN: “Miljoenen vrouwen wereldwijd zijn geen baas over eigen lichaam”

Belgische moeders in Syrië willen kinderen afstaan en vragen repatrië­ring

12 april Twee moeders in Syrië vragen België om dringend hun kinderen te repatriëren, ook zonder zichzelf. Dat melden De Morgen en Le Soir vanavond. De moeders doen hun oproep nadat hun tent is afgebrand, en te midden van een corona-uitbraak in kamp Roj, in het noordoosten van Syrië.