VN-Milieuprogramma maakt weg vrij voor verdrag tegen plasticvervuiling

Dit is de vrouw achter president Zelenski: van leven in de schaduw tot first lady die weigert haar belegerde land te verlaten

Tot drie jaar geleden was er amper iets bekend over Olena Zelenska (44). In tegenstelling tot haar man Volodimir Zelenski — toen nog ‘alleen maar’ een populair komiek — gaf ze geen interviews en verscheen ze niet op hippe feestjes. Tot hij in april 2019 plots verkozen werd tot president van Oekraïne en ze besloot om uit de schaduw te treden. Een portret van een scenarioschrijfster, moeder van twee en rolmodel voor haar miljoenen volgers op sociale media, die weigert om haar belegerde land te verlaten.

