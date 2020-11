VN-Mensenrechtenraad kritisch voor toestand in de VS

Verscheidene grootmachten, waaronder meerdere bondgenoten van de VS, hebben gisteren tijdens een zitting van de VN-Mensenrechtenraad kritiek geuit op de Amerikaanse staat van dienst op vlak van mensenrechten. Onder andere de doodstraf, politiegeweld tegen Afro-Amerikanen en de scheiding van migrantenkinderen van hun families ligt veel landen zwaar op de maag.

Tientallen VN-delegaties namen gisteren tijdens de zitting het woord om hun bezorgdheden te uiten en aanbevelingen te doen. Zo riep Frankrijk de Amerikaanse autoriteiten op om de doodstraf te verbieden, om detentiecentrum Guantanamo Bay te sluiten, en om “te garanderen dat vrouwen en meisjes hun rechten op vlak van seksuele en reproductieve gezondheid kunnen uitoefenen”.



Ook het Verenigd Koninkijk wil dat de VS “toegang tot omvangrijke seksuele en reproductieve gezondheidszorg garandeert”. Vorig jaar probeerden de VS nog om het recht op seksuele en reproductieve gezondheid voor vrouwen uit een VN-tekst te halen. In 2017 ondertekende Trump ook een wet die staten toelaat om geen financiering meer te voorzien voor instellingen die zich toespitsen op reproductieve gezondheidszorg voor vrouwen.

Volledig scherm Betogers in de VS tijdens een demonstratie tegen de plannen van de Trump-administratie om financiering voor abortuscentra in te trekken. © photo_news

Volgens Joshua Cooper van het US Human Rights Network, een nationaal netwerk van actiegroepen en activisten, hebben meer dan twaalf landen hun bezorgdheden geuit over de Amerikaanse houding ten opzichte van de Amerikaanse visie op gezinsplanning.

China en Rusland dringen er bij de VS op aan om racisme en politiegeweld hard aan te pakken. Cuba en Venezuela beklemtoonden dan weer hoe belangrijk het is dat iedere burger gelijke toegang krijgt tot de Amerikaanse gezondheidszorg tijdens de Covid-19-pandemie. In de Verenigde Staten zijn nu al bijna 240.000 mensen aan het coronavirus bezweken.

“Wat we vandaag gezien hebben was een weinig verrassende veroordeling van de Amerikaanse staat van dienst op vlak van mensenrechten door landen over de hele wereld”, zeiJamil Dakwar, directeur van het mensenrechtenprogramma van de Amerikaanse burggerrechtenorganisatie American Civil Liberties Union (ACLU), achteraf tijdens een persbriefing. “We hebben gehoord hoe land na land de Verenigde Staten opriep om ernstige maatregelen te nemen om structureel racisme en politiegeweld aan te pakken.”

Volgens activisten heeft een onderzoek van de VN-Mensenrechtenraad ook geleid tot een aanklacht van het beleid van de Trump-administratie en roept de Raad president-elect Joe Biden op om hervormingen door te voeren.

De VS trokken zich in 2018 terug uit de VN-Mensenrechtenraad, omdat die volgens hen hypocriet is en een anti-Israëlische houding aanneemt.