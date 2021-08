VN-mensenrechtencommissaris: “Vrouwenrechten vormen rode lijn voor taliban”

Vastgebon­den komiek maakt net voor zijn executie nog grapje over taliban­strij­ders

13:20 Talibanstrijders hebben een Afghaanse komiek die geregeld grapjes over de wrede extremisten maakte geëxecuteerd. Opvallend: zelfs toen Nazar Mohammad gevangengenomen was, bleef hij de spot met hen drijven. In een filmpje is te zien hoe hij fijntjes opmerkte dat zijn ontvoerders “snorren op de rug” hadden. Het mopje leverde hem twee harde klappen in het gezicht op.