VN-mensenrechtenchef mocht tijdens bezoek aan Xinjiang niet spreken met gedetineerde Oeigoeren of hun families

Michelle Bachelet, VN-mensenrechtenchef, vertelde tijdens een zitting van de 50e Mensenrechtenraad in Genève dat er beperkingen waren aan haar bezoek aan de regio in China. China wordt beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid en genocide tegen de Oeigoeren en andere moslimminderheden. Bachelet zegt dat ze tijdens haar controversiële bezoek aan Xinjiang niet mocht spreken met gedetineerde Oeigoeren of hun families.

Bachelet en een team van het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten (OHCHR) brachten zes dagen door in Guangdong en Xinjiang voor een bezoek dat door activisten en sommige westerse regeringen werd omschreven als een propagandacoup voor de Chinese regering. In een verklaring op woensdag zei Bachelet dat ze zonder toezicht van de regering leden van maatschappelijke organisaties kon ontmoeten, maar dat ze in Xinjiang “tijdens het hele bezoek vergezeld werd door regeringsambtenaren”.

Tijdens een persconferentie in Guangdong op de laatste dag van haar rondreis werd Bachelet door The Guardian rechtstreeks gevraagd of ze “zonder toezicht” met Oeigoerse burgers en andere mensen kon spreken en vrije en open discussies kon voeren over hun ervaringen. Bachelet zei toen dat ze vanwege de Covid-bubbel niet iedereen kon ontmoeten “maar met de mensen met wie we konden spreken, was het op een manier zonder toezicht”.

Op woensdag herhaalde ze “beperkingen” voor het bezoek. “Zoals het geval zou zijn bij elk bezoek op hoog niveau waren er beperkingen, vooral gezien de heersende Covid-beperkingen,” zei ze.

“Ik heb een bezoek gebracht aan de gevangenis van Kashgar en een voormalig zogenaamd VETC (beroepsonderwijs- en opleidingscentrum), waar ik met de autoriteiten heb gesproken. Tijdens het bezoek was ik niet in staat om met momenteel gedetineerde Oeigoeren of hun families te spreken. Wel heb ik, vooruitlopend daarop, enkele voormalige gedetineerden ontmoet die zich nu buiten het land bevinden en met families die het contact met dierbaren voor mijn bezoek hebben verloren.”

Kritiek

Na haar bezoek kreeg Bachelet kritiek van rechtengroeperingen, westerse regeringen en Oeigoerse activisten omdat ze de misbruiken van de Chinese regering in Xinjiang niet krachtig had veroordeeld. En omdat ze in haar persconferentie terminologie gebruikte die de regering verkiest, waaronder “beroepsonderwijs- en opleidingscentrum”. VETC’s zijn de naam die de regering gebruikt voor een netwerk van faciliteiten waar naar schatting een miljoen Oeigoeren worden vastgehouden en waar naar verluidt de mensenrechten worden geschonden.

Activisten, waaronder de Oeigoerse mensenrechtenadvocaat Rayhan Asat, vertelden de media dat hun families in Xinjiang tijdens het bezoek van Bachelet door de autoriteiten werden belet hun huizen te verlaten.

Het OHCHR staat onder druk om een langverwacht rapport over de mensenrechtensituatie in China uit te brengen, dat eind 2021 klaar was. Op woensdag tijdens een aparte toespraak zei Bachelet dat haar kantoor werkte aan updates van hun beoordeling van de situatie in Xinjiang. Voor publicatie wordt Bachelets beoordeling met de Chinese regering gedeeld voor commentaar.