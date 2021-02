VN luidt alarm: “Nieuwe klimaatplannen zijn niet voldoende”

"In 2021 is het erop of eronder voor de wereldwijde klimaatcrisis", zegt secretaris-generaal van de VN Antonio Guterres vandaag in een persbericht. "De wetenschap is glashelder: om de stijging van de temperatuur onder 1,5 graden te houden, moeten we de uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van 2010 met 45 procent verminderen tegenover 2030.”

Daarom verbonden bijna 200 landen met het klimaatakkoord van Parijs zich ertoe de opwarming van de aarde onder de 2 graden - en onder de 1,5 indien mogelijk - te houden. Met de plannen die nu op tafel liggen zou de uitstoot tegen 2030 slechts met 1 procent dalen (ten opzichte van 2010). Mijlenver af dus van de 45 procent die nodig is volgens de klimaatwetenschappers van de VN.

Ambitieuzer zijn

De deelnemende landen konden daarom vernieuwde klimaatambities tot 31 december indienen. Slechts 75 landen waaronder de lidstaten van de Europese Unie deden dit. Verschillende landen willen trouwens alleen doen wat ze al jaren geleden hebben toegezegd. Dat blijkt uit een klimaatrapport van de Verenigde Naties.

Amerikaans president Joe Biden sloot de Verenigde Staten opnieuw aan bij het klimaatakkoord van Parijs.

"Het is ongelofelijk te bedenken dat ondanks alle studies, alle rapporten en alle waarschuwingen van wetenschappers wereldwijd, zoveel landen vasthouden aan de status quo", zegt secretaris-generaal van de VN- Klimaatconferentie, Patricia Espinosa. "De belangrijkste vervuilers moeten veel ambitieuzere doelen voorstellen voor de klimaatconferentie in Glasgow in november.”

Sommige landen hebben zich daadwerkelijk ambitieuze doelen gesteld. Het gaat dan over de EU-landen, Groot-Brittannië, Noorwegen, Oekraïne, Argentinië, Chili en Kenia. Andere landen, zoals Zwitserland, Brazilië, Japan, Zuid-Korea, Rusland, Australië en Nieuw-Zeeland hebben hun doelen uit 2015 niet gehaald.

Vervuilende fabrieken.

Grote vervuilers

Van de Verenigde Staten en China, de twee landen met de grootste CO2-uitstoot, worden in de komende weken geüpdatete plannen verwacht. De nieuwe president van de VS, Joe Biden, heeft aangekondigd dat die op 22 april klaar zullen zijn. Hij sloot zich opnieuw aan bij het Akkoord van Parijs nadat zijn voorganger Donald Trump er was uitgestapt.

VN-klimaatverantwoordelijke Espinosa benadrukt dat het rapport slechts "een momentopname, niet het volledige beeld" is. De coronapandemie heeft het tijdig indienen van de nieuwe plannen bemoeilijkt. Daarom zal er bij de klimaatconferentie in het Schotse Glasgow in november een nieuw rapport worden opgesteld. Het is dan ook van cruciaal belang dat alle landen die hun ambities nog niet hebben bijgesteld, dat zo snel mogelijk doen.

