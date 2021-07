VN keuren verlenging van grensovergang voor humanitaire hulp in Syrië goed

De kruisvaar­ders van Dwekh Nawsha: hoe Jürgen Conings voor het eerst op de radar van de Staatsvei­lig­heid kwam

7 juli Jürgen Conings kwam in 2015 voor het eerst op de radar van de Belgische inlichtingendiensten. De Staatsveiligheid merkte de militair op in een gesloten Facebook-groep waar financiële steun werd verzameld voor Dwekh Nawsha, een christelijke militie die tegen Islamitische Staat vocht in Irak. Dat blijkt uit het rapport van het Comité I over de zaak-Jürgen Conings dat De Morgen kon inkijken.