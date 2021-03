VN: “Kernramp Fukushima leidde niet tot extra gezondheidsschade”

Wetenschappers zeggen dat er geen verhoogde kans op kanker is waargenomen. Uit de studie komt wel naar voren dat bij kinderen vaker schildklierkanker is vastgesteld, maar dat dit hoogstwaarschijnlijk komt door betere screening. Ook in regio’s en landen die niet zijn getroffen door de kernramp wordt vaker de diagnose schildklierkanker gesteld.

Japan werd op 11 maart 2011 getroffen door een zware aardbeving en een tsunami. Ongeveer 100.000 mensen sloegen op de vlucht en er vielen bijna 19.000 doden. Als gevolg van het natuurgeweld raakte de kerncentrale in Fukushima in de dagen erna beschadigd door explosies in verschillende kernreactoren. Het was de ergste kernramp sinds die in Tsjernobyl in 1986.