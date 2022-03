VN-hof doet vandaag uitspraak over ‘genocidezaak’ Oekraïne tegen Rusland

Vrouw die boodschap tegen oorlog in Oekraïne toonde op Russische tv krijgt boete en is vrijgela­ten

De vrouw die maandagavond een live nieuwsuitzending op de Russische staatstelevisiezender Channel One verstoorde met een boodschap tegen de oorlog in Oekraïne, is heeft een boete van 30.000 roebel (zo’n 250 euro) gekregen en is vrijgelaten. Marina Ovsyannikova (44) verscheen gisterenmiddag samen met haar advocaat Anton Gashinsky in de rechtszaal, nadat er sinds maandagavond niets meer van haar was vernomen.

