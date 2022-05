VN hebben 144 miljoen dollar nodig voor redding roestende olietanker in Rode Zee

De Safer dient sedert de jaren tachtig als drijvende olieopslagplaats en is geladen met 1,1 miljoen vaten ruwe olie. Sinds het uitbreken van de burgeroorlog in Jemen in 2015 kreeg het schip echter geen onderhoud meer. Bij een dreigend ongeval, zoals een lek of een explosie in de tanks, zou er vier keer zoveel olie kunnen vrijkomen als bij de ramp met de tanker Exxon Valdez in 1989 voor de kust van Alaska.