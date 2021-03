VN-gezant waarschuwt voor "bloedbad" in Myanmar

Duitsland roept burgers in Myanmar op om land zo snel mogelijk te verlaten

7:31 Duitsland heeft zijn burgers in Myanmar opgeroepen om het land zo snel mogelijk te verlaten, nu het geweld oploopt in het Zuidoost-Aziatische land. "Het kan niet uitgesloten worden dat de veiligheidsdiensten nog meer geweld gebruiken en dat de situatie in het land nog meer onvoorspelbaar wordt", aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mededeling op zijn website.