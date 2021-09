VN geschokt dat Ethiopië zeven VN-medewerkers uitzet

Duizenden mensen zijn in Ethiopië sinds november op de vlucht geslagen nadat de regering de regio Tigray binnentrok om er de macht van rebellen over te nemen. Sindsdien zijn ook Eritrese troepen de regio binnengetrokken. In augustus werd de Nederlandse tak van Artsen Zonder Grenzen nog geschorst in Ethiopië, omdat de organisatie de rebellen in Tigray van wapens zou voorzien, volgens de regering. Daar zijn nooit bewijzen voor getoond.