VN “gedwongen” voedselhulp voor Jemen te beperken bij gebrek aan nodige fondsen

Aantal mensen dat wereldwijd honger lijdt stijgt sterk

Het aantal mensen dat wereldwijd op de rand staat van een hongersnood is gestegen tot 45 miljoen. Zij zijn het slachtoffer van de acute voedselonzekerheid die in heel de wereld sterk is toegenomen, meldt het Wereldvoedselprogramma (World Food Program, WFP) van de Verenigde Naties.

8 november