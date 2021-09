VN-functionaris waarschuwt voor "dreigende hongersnood" in Afghanistan na talibanovername

De toekomst in Afghanistan ziet er volgens de VN-officier niet rooskleurig uit. “Er bestaat erg veel onzekerheid over hoe we gezondheidshulp in het land gaan kunnen realiseren”, vertelt Kanem. Volgens haar zullen vrouwen en meisjes dan ook de grootste slachtoffers zijn. “Afghanistan is een van de landen waar de meeste baby’s tijdens de zwangerschap sterven. Vrouwen in het land hebben doorheen de jaren duidelijk gemaakt dat ze toegang tot onderwijs en gezondheidszorg nodig hebben”, klinkt het. Ze worden echter op alle vlakken door de taliban beperkt en gecontroleerd.

Gezondheidssysteem

Kanem benadrukt dat in een land dat al decennia door conflicten is verscheurd, de vrouwen in heel wat gevallen de enige broodwinnaars zijn. Dat is vooral zo in de regio’s die het sterkst onder het geweld te lijden hebben. “We wachten bang af of we regelmatig goederen zullen kunnen leveren aan mensen in kleine gemeenschappen, waar veel van de UNFPA-hulpverleners vrouwen zijn.” Het is een hele uitdaging voor het fonds om een goed functionerend gezondheidssysteem in het land overeind te houden, omdat “de luchthaven lange tijd was gesloten en verschillende werknemers Afghanistan hebben verlaten”.