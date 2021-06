VN-experts: “Russische troepen moorden en plunderen in Centraal-Afrikaanse Republiek”

Buitenland Russische huurlingen verdacht van executies in Cen­traal-Afrikaanse Republiek

31 maart Een groep deskundigen van de Verenigde Naties is verontrust door berichten over “zware schendingen van mensenrechten” door Russische paramilitairen die aan de zijde van het leger van de Centraal-Afrikaanse Republiek vochten. Dit staat in een mededeling die woensdag in Genève is verspreid.