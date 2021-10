VN eisen respect voor manifestanten tijdens nationale dag van verzet

Bolivia Discussie rond abortuswet laait op in Bolivia nadat 11-jarig meisje zwanger raakt na verkrach­ting door familielid

In Bolivia wordt een discussie gevoerd rond de strenge abortuswet nadat een 11-jarig meisje door een familielid werd verkracht en zwanger raakte. Abortus is illegaal in het Zuid-Amerikaanse land, behalve in het geval van incest, verkrachting of risico voor de gezondheid van de vrouw. Religieuze groepen vinden dat het meisje het kind moet baren, terwijl mensenrechtenactivisten geloven dat ze het recht heeft om de zwangerschap te beëindigen.

29 oktober