VN-deskundige spreekt van dwangarbeid in Xinjiang

De mensenrechtendeskundige van de Verenigde Naties voor slavernij stelt aan de kaak dat minderheden in de Chinese regio Xinjiang dwangarbeid moeten verrichten. De Japanse expert voor mensenhandel van de VN-Mensenrechtenraad in Genève, Tomoya Obokata, spreekt in een nieuw rapport van "dwangarbeid onder Oeigoerse, Kazachse en andere etnische minderheden in sectoren als de landbouw en de verwerkende industrie in de autonome regio Xinjang in China".